Clássico entre Vasco e Fluminense teve arbitragem polêmica - Marcelo Goncalves/ FLUMINENSE FC

Clássico entre Vasco e Fluminense teve arbitragem polêmicaMarcelo Goncalves/ FLUMINENSE FC

Publicado 15/02/2024 19:07

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), que recusou o convite da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para debater a polêmica arbitragem do clássico com o Fluminense, na última quinta (14), que terminou empatado em 0 a 0 no Maracanã. Em nota, o clube agradeceu à disponibilidade da entidade, mas ressaltou que os erros têm se repetido e disse que "o caminho deverá ser outro".

"O Vasco da Gama agradece a disponibilidade da FERJ para dialogar sobre os erros no jogo desta quarta-feira, assim como feito após o jogo contra o Bangu, quando foram reconhecidos de forma incontestável erros graves de arbitragem, mas, também por isso, entende que, para esse episódio, o caminho deverá ser outro, pois a solução dos problemas crônicos que tem prejudicado de forma repetida o clube, precisa ser conjunta, eficiente e rápida", diz parte do comunicado.



Poucos minutos após o encerramento da partida, o Vasco emitiu uma nota pedindo o afastamento do árbitro Bruno Mota Correia . O clube reclama da anulação pelo VAR do gol marcado por David, em impedimento muito discutível, além de pelo menos dois pênaltis não marcados, assim como a expulsão de Medel.

Os jogadores do Vasco também fizeram questão de mostrar sua indignação através das redes sociais. Rossi e Medel postaram uma suposta imagem do árbitro com a camisa de uma torcida organizada do Fluminense. Diante da repercussão, os jogadores apagaram as postagens logo em seguida.

Veja a nota do Vasco na íntegra:

"O Vasco da Gama agradece a disponibilidade da FERJ para dialogar sobre os erros no jogo desta quarta-feira, assim como feito após o jogo contra o Bangu, quando foram reconhecidos de forma incontestável erros graves de arbitragem, mas, também por isso, entende que, para esse episódio, o caminho deverá ser outro, pois a solução dos problemas crônicos que tem prejudicado de forma repetida o clube, precisa ser conjunta, eficiente e rápida.

Neste sentido, informa que buscará os meios oficiais, formais e legais para garantir uma arbitragem justa e necessária à continuidade do campeonato.



Ainda assim, reafirma o compromisso de trabalhar junto com a FERJ, em parceria, para melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições"