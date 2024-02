Jogadores do Vasco ficaram indignados com a arbitragem no clássico com o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 15/02/2024 09:18 | Atualizado 15/02/2024 10:37

com ataque à dupla Fla-Flu, chamando-os de "incompetentes administradores".

O clima no Vasco era de indignação após o empate em 0 a 0 com o Fluminense , na quarta-feira, no Maracanã. Jogadores e o auxiliar técnico reclamaram abertamente de mais uma arbitragem que prejudicou o time no Campeonato Carioca, o que fez a SAF vascaína publicar uma nota oficial pedindo o afastamento do árbitro Bruno Mota Correia, além de criticar o gramado do estádio,

"É revoltante presenciar mais um espetáculo manchado por mais uma arbitragem, pela quarta vez consecutiva, no mínimo, de baixíssima qualidade e questionável", inicia a nota.



O Vasco reclama da anulação pelo VAR do gol marcado por David, em impedimento muito discutível, além de pelo menos dois pênaltis não marcados, assim como a expulsão de Medel. Prejudicado em mais uma partida, a SAF pediu medidas mais duras, como o afastamento do árbitro e também quer que a Ferj disponibilize "os relatórios da empresa contratada para analisar a arbitragem de todos os jogos do Vasco no campeonato".



Vasco não participará mais da escolha de árbitros



Em declaração à imprensa após o jogo, o diretor de futebol, Alexandre Mattos também sugeriu que a Ferj traga árbitros de outros estados para que apitem jogos importantes. Além disso, o dirigente, que foi junto a membros da comissão técnica à sala do VAR ver os lances polêmicos, avisou que o Vasco não participará mais de reuniões com rivais para definir quem apitará os clássicos.



todos os clássicos até aqui tiveram um árbitro que foi definido em comum acordo entre os clubes envolvidos no jogo. Inclusive o de Fluminense x Vasco.

Essa foi uma medida adotada pela federação após o Vasco ser prejudicado em pelo menos dois jogos no início do Carioca. Desde então, todos os clássicos até aqui tiveram um árbitro que foi definido em comum acordo entre os clubes envolvidos no jogo.

"Fui agora ver as imagens do VAR, escutar o que se passou a toda comissão, os quatro, cinco ou seis profissionais, e entendem que foi pênalti. A bola passaria, então uma ação de defesa, por isso que chamaram, e só ele (o árbitro) acha que o braço estava colado ao corpo. Já tivemos episódios contra o Bangu, Nova Iguaçu, Flamengo, hoje. O Vasco era para estar na situação talvez liderando o campeonato, e perde por questões de arbitragem", desabafou Mattos.



Auxiliar faz duras reclamações



Já o auxiliar técnico Emiliano Díaz, filho de Ramon Díaz, não poupou palavras fortes sobre a arbitragem no clássico com o Fluminense. Ele listou os lances que geraram indignação no elenco e na comissão técnica.



"Na verdade, o time entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo, que não acontece nunca. Dois gols que foram válidos, um pênalti que foi realmente pênalti, no qual o VAR reconheceu que foi pênalti, mas o juiz, não sei... Ainda expulsou Gary (Medel), que não fez nada. Acho que (os árbitros) querem ser mais protagonistas que os jogadores", desabafou Emiliano, que ainda revelou uma conversa com Felipe Melo:



"Não tem nada a ver com o Fluminense, que é um grande time, mas como falei com Felipe Melo, os juízes arruínam o espetáculo".





Veja a nota oficial completa do Vasco



"É VERGONHOSO assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições PÍFIAS de conservação e manutenção por seus INCOMPETENTES administradores.



É LAMENTÁVEL assistir a decadência de um campeonato que já foi, e tinha tudo pra ser, o maior do Brasil.



Uma quarta-feira para ficar nas cinzas da história do futebol.



O Vasco da Gama ingressará com medida e solicita à FERJ, entre outras exigências, a suspensão de mais um árbitro do campeonato, o senhor Bruno Mota Correia.



Solicita também o envio pela FERJ dos relatórios da empresa contratada para analisar a arbitragem de todos os jogos do Vasco no campeonato.



Solicita uma ação imediata em resposta aos problemas crônicos com arbitragens questionáveis no campeonato. É urgente a tomada de ações efetivas e imediatas e não mais de reuniões e promessas.



Resistiremos. Contra tudo e contra todos."