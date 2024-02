Wagner do Nascimento Magalhães apitará o clássico entre Vasco e Flamengo - Divulgação / Ferj

Publicado 02/02/2024 16:16

Em decisão inédita, Vasco e Flamengo definiram em acordo, a convite da Ferj, a arbitragem para o clássico que acontecerá no próximo domingo (4).Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro da partida, com o VAR sendo comandado por Rodrigo Nunes de Sá, e por seu auxiliar, Bruno Arleu de Araújo.

Caso não houvesse acordo, haveria um sorteio aberto para a imprensa. O Flamengo foi representado pelo presidente Rodolfo Landim, pelo diretor-executivo de futebol, Bruno Spindel, e pelo diretor de relações externas, Cacau Cotta, enquanto o Vasco foi por Alexandre Mattos, diretor-executivo de futebol, e Clauber Rocha, supervisor.



A Ferj convidou os clubes depois das inúmeras polêmicas envolvendo os árbitros no início do Campeonato Carioca 2024. Por conta disso, a federação, inclusive, determinou que todas as partidas onde os quatro clubes grandes do Rio estejam envolvidos terá árbitro de vídeo.

O principal clube que se queixa sobre a arbitragem é o Vasco. O Cruz-Maltino se viu lesado pelos árbitros em duas ocasiões: contra o Bangu, na quarta rodada, onde o clube formalizou um pedido para que o árbitro nunca mais apitasse seus jogos, e na derrota para o Nova Iguaçu, na rodada seguinte, onde a própria Ferj informou que o juiz da partida seria retirado das escalas.