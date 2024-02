Partida entre Famalicão e Sporting, pelo Campeonato Português, foi cancelada - AFP

Publicado 03/02/2024 19:28

Portugal - A partida entre Famalicão e Sporting de Lisboa, marcada para este sábado (3), foi cancelada por falta de segurança. A decisão foi anunciada pela Liga Portugal, organizadora do Campeonato Português, após atraso da partida no estádio Municipal 22 de Junho. Houve confrontos entre torcedores do lado de fora.



Em comunicado, a Liga Portugal informou que os clubes ainda não definiram quando o jogo pela 20ª rodada será realizado. As forças de segurança do país alegaram que, em meio a protestos, houve uma baixa não esperada de agentes no dia de trabalho.



"A Liga Portugal repudia os incidentes ocorridos hoje no exterior do Estádio Municipal de Famalicão, enquanto os torcedores aguardavam pela abertura dos portões para entrarem no recinto, que foi atrasada pelo fato dos agentes destacados para o policiamento do jogo não terem comparecido", diz a nota.

De acordo com a imprensa portuguesa, pelo menos uma pessoa ficou ferida gravemente nas brigas entre torcedores de Famalicão e Sporting, enquanto outras tiveram lesões leves e sequer foram encaminhadas à unidades de saúde.