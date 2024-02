Em jogo pegado, com forte marcação, Botafogo e Nova Iguaçu lutaram, mas não conseguiram vencer - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2024 18:11

Brasília - Segue o trauma alvinegro com o fantasma dos gols no fim. Neste sábado (3), no Bezerrão, em Brasília - por conta do aluguel do Estádio Nilton Santos para um show -, o Botafogo abriu dois gols de vantagem e cedeu o empate ao Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 2. Os gols foram marcados por Lucas Halter e Eduardo pelo lado da equipe comandada por Tiago Nunes, e Carlinhos (duas vezes) para o Carrossel da Baixada,

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 11 pontos na tabela de classificação e ocupa a 2ª colocação. O próximo desafio será na quarta-feira (7), no Maracanã, no clássico com o Flamengo.

O jogo

Em campo, dois cenários diferentes nas primeiras rodadas do Estadual. Enquanto o Alvinegro - que perdeu o goleiro John logo nos primeiros minutos por problema muscular - luta para entrosar a equipe no início da temporada, aprimorar a parte física e testar novo esquema com dois zagueiros, o Carrossel da Baixada, com boa campanha, almeja uma vaga nas semifinais da competição.



O Botafogo foi superior na primeira etapa e acumulou boas chances desperdiçadas, principalmente com o centroavante Tiquinho Soares, que, em uma delas, reclamou de pênalti após driblar o goleiro Fabrício.



Funcionou a principal arma da equipe de Tiago Nunes aos 44 minutos do primeiro tempo. Hugo cobrou falta na medida pelo lado direito e encontrou o zagueiro Lucas Halter sozinho na entrada da pequena área para só delocar no canto esquerdo e balançar a rede no Bezerrão.



A segunda etapa etapa foi mais animada, com o Botafogo perdendo seu grande destaque por uma indisposição. Tiquinho Soares deixou o gramado para a entrada de Jeffinho, e, com isso, Júnior Santos foi deslocado para a função de centroavante. Com o camisa 11 na nova posição, veio o segundo do Glorioso. Júnior foi derrubado dentro da área e o VAR, estreando na competição, solicitou revisão. O pênalti foi assinalado e cobrado com perfeição por Eduardo aos 21 minutos.

Ano novo, problemas antigos

Vantagem ampliada, mas que foi pouco celebrada. Isso porque o Nova Iguaçu aproveitou um erro defensivo e diminuiu para 2 a 1. Após lançamento, Bastos cortou mal e a bola sobrou livre para o centroavante Carlinhos, que avançou e bateu no canto esquerdo de Gatito Fernández aos 23.



Trauma na temporada passada, o Botafogo, novamente, cedeu um resultado que parecia garantido. E foi na mesma moeda em sua principal arma. Aos 43 minutos da segunda etapa, Carlinhos apareceu novamente e deixou tudo igual para calar o estádio no Distrito Federal.



O resultado, que já parecia algo muito ruim na tabela para o Botafogo, não mascarou problemas físico sérios no time. Além de John e Tiquinho, na primeira etapa, Tchê Tchê e Jeffinho deixaram o gramado com problemas musculares e preocuparam a comissão técnica. Sob vaias, o Botafogo deixou o gramado com mais um tropeço.



Ficha técnica



Botafogo 2 x 2 Nova Iguaçu



Local: Estádio Bezerrão, em Brasília (DF)

Data e hora: 3/2 (sábado), às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Hugo Filemon Soares e Júlio César Souza



Gols: Lucas Halter 44'/1ºT e Eduardo 21'/2ºT (BOT); Carlinhos 23'/2ºT e 43'/2ºT (NIG)



Cartões amarelos: Bastos e Danilo Barbosa (BOT); Xandinho, Carlinhos e Gabriel Pinheiro (NIG)



BOTAFOGO: John (Gatito Fernández); Tchê Tchê (Newton), Bastos, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa (Kayque), Marlon Freitas e Eduardo (Raí); Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares (Jeffinho). Técnico: Tiago Nunes.



NOVA IGUAÇU: Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Esquerdinha; Fernandinho (Ronald), Albert, Xandinho (Lucas Campos) e Yago Ferreira (João Victor); Bill (Emerson Carioca) e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.