Pablo com o uniforme de treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Pablo com o uniforme de treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2024 21:43

O Dia mostra as opções do técnico Tiago Nunes. Rio - Na noite desta sexta-feira, 2, o Botafogo anunciou a contratação de Pablo . O zagueiro pertence ao Flamengo e ficará emprestado até o fim de 2024. Com isso, o Alvinegro ampliou o leque de possibilidades para montar a zaga. Abaixo, o jornalmostra as opções do técnico Tiago Nunes.

JOGADORES DA POSIÇÃO

Em janeiro, o Botafogo acertou as contratações de Alexander Barboza, ex-Libertad, e Lucas Halter, ex-Athletico. Os dois têm sido titulares do time desde o início da temporada.

Outra opção é Bastos. O experiente zagueiro angolano chegou no meio de 2023 e tem jogado o Campeonato Carioca com a equipe reserva do Glorioso.

Além deles, Tiago Nunes também conta com Jefferson Maciel. O jovem chegou ao Botafogo no ano passado após se destacar na base do Ceará. No primeiro momento, veio para o sub-20, mas subiu para os profissionais e tem sido utilizado nos jogos da equipe reserva.

Por fim, claro, a mais nova opção é Pablo, anunciado nesta noite. Apesar disso, ele não poderá jogar o Campeonato Carioca de 2024 . Como já defendeu o Flamengo nesta edição do Estadual, ele não terá condições legais de entrar em campo pelo Alvinegro na competição.

OUTRAS ALTERNATIVAS

No fim do ano passado e início deste, Tiago Nunes escalou o Botafogo com uma linha três, que era formada por dois zagueiros e um volante. Nesse cenário, o mais utilizado foi Danilo Barbosa, que correspondeu à altura.

Já nos jogos com a equipe reserva, o volante que atua na linha de três é Newton, que chegou ao Botafogo em 2022 para a equipe sub-23. Agora no profissional, o volante tem exercido a nova função e tem correspondido.