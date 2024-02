Allan - Divulgação / Al-Wahda

Publicado 02/02/2024 17:20

Rio - Em busca de um reforço para a posição de volante, o Botafogo retomou as negociações com o volante Allan, do Al-Whada, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador, de 33 anos, foi revelado pelo Vasco e atuou no futebol italiano e inglês durante algumas temporadas.

Inicialmente, o Botafogo não conseguiu avançar em relação a contratação do volante, que recebe um salário muito acima dos valores possíveis para o Alvinegro. O clube carioca passou a observar outras opções para o setor, mas sem avanço, voltou a procurá-lo.

Para convencer Allan a voltar ao Brasil, o Botafogo irá utilizar o projeto para a temporada de 2024 como argumento. A contratação de Luiz Henrique, a mais cara da história do futebol brasileiro, mostrou ao mercado que o Alvinegro deseja lutar por títulos de expressão em 2024.

Allan, de 33 anos, foi revelado pelo Vasco e tem experiência no futebol europeu com passagens por Udinese e Napoli, da Itália, e Everton, da Inglaterra. Na última temporada pelo Al-Wahda, o volante atuou 19 jogos, não fez gols e deu três assistências.