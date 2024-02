Luiz Henrique - Divulgação / Botafogo

Publicado 02/02/2024 13:42 | Atualizado 02/02/2024 15:36

Rio - Reforço do Botafogo para 2024, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, já tem dada para chegar ao Rio de Janeiro. O jovem é aguardado na capital fluminense por volta das 20 horas, deste domingo. As informações são do portal "GE". O jogador pode fazer sua estreia na próxima quarta-feira, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã.

Luiz Henrique vinha atuando pelo Real Betis no Campeonato Espanhol e está muito bem fisicamente. O atacante também já está inscrito no BID e regularizado para atuar no Carioca. A escalação vai depender do treinador Tiago Nunes.

A operação total deverá ser de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 107 milhões) contado com os valores de metas, o que torna o transferência como a mais cara da história do país. Luiz Henrique, de 23 anos, ainda não tem data para se apresentar ao Botafogo.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique se transferiu para o Betis em 2022. Após um bom começo, o atacante oscilou e foi colocado na lista de transferência. Fluminense, Corinthians e Flamengo tentaram a contratação, mas o Botafogo acabou levando a melhor.