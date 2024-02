Pablo é o novo reforço do Botafogo - Divulgação

Publicado 02/02/2024 19:39 | Atualizado 02/02/2024 19:40

Um novo membro na família já preparado para defender a #GloriosaCamisa em nossa casa. Seja bem-vindo, Pablo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/d38k2n6myy — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 2, 2024 Rio - O Botafogo anunciou, na noite desta sexta-feira (2), a contratação do zagueiro Pablo, que estava no Flamengo. O jogador foi emprestado pelo clube da Gávea ao Glorioso até o fim de 2024 e já conheceu os novos companheiros no Espaço Lonier.

Pablo é o sétimo reforço do Botafogo para 2024. Apesar disso, o zagueiro não poderá atuar no Campeonato Carioca. Como já defendeu o Flamengo nesta edição do Estadual, ele não terá condições legais de entrar em campo pelo Glorioso.



O jogador chegou ao Flamengo em 2022, mas não conseguiu conquistar os torcedores. No total, Pablo entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.