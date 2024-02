Pablo, do Flamengo, será emprestado ao Botafogo - Paula Reis/Flamengo

Pablo, do Flamengo, será emprestado ao BotafogoPaula Reis/Flamengo

Publicado 01/02/2024 18:53

Rio - Com acerto encaminhado para reforçar o Botafogo , Pablo terá apenas 60% de seus salários pagos pelo Glorioso enquanto vestir a camisa alvinegra. Os outros 40% seguirão sendo pagos pelo Flamengo, que aceitou emprestar o zagueiro ao rival. A informação foi dada pelo "Canal do TF".

O empréstimo de Pablo será sem custos para o Botafogo e sem opção de compra. O defensor deve se apresentar ao Alvinegro nesta sexta-feira (2) para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim da temporada, conforme informou o jornalista Venê Casagrande.

Pablo será o sétimo reforço do Botafogo para 2024. No entanto, o zagueiro não poderá atuar no Campeonato Carioca. Por já ter defendido o Flamengo na competição, ele não terá condições legais de entrar em campo.

Pablo chegou ao Flamengo em 2022, mas jamais conseguiu conquistar os torcedores. No total, ele entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Fez parte do elenco que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.