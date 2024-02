Galvão Bueno e Ayrton Senna eram amigos pessoais - Reprodução

Galvão Bueno e Ayrton Senna eram amigos pessoais Reprodução

Publicado 01/02/2024 18:16

Rio - Homenageado no programa "Caldeirão com Mion", que vai ao ar neste sábado (2), na TV Globo, Galvão Bueno relembrou como foi narrar o acidente que resultou na morte de Ayrton Senna, em 1994. Em bate-papo com o apresentador Marcos Mion, o narrador falou sobre sua relação com o piloto e relatou o que sentiu naquele fatídico domingo.

"Imagina narrar a batida do Senna!? Eu me emociono em qualquer lugar [quando falo disso]. [No dia] eu saí três vezes da cabine para respirar. Ele virou meu amigo quando ganhou uma corrida da Fórmula 2 ou 3, veio se apresentar para mim e disse que eu ainda ia narrar muitas vitórias dele. E, assim, começou. Era como um irmão mais novo, daqueles amigos que você conta nos dedos", declarou Galvão em um trecho do programa.

No papo com Mion, Galvão também falou sobre como iniciou sua carreira na televisão.

"Eu acho que tem uma parte genética: minha mãe era uma grande atriz de rádio e meu pai, um homem de criação de rádio que passou para televisão", contou.

Ao longo do programa, Galvão Bueno relembrará outros momentos marcantes ao longo de seus 50 anos de carreira. O narrador também falará sobre seus bordões e a relação com a família.