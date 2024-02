Galdames em ação pelo Genoa, da Itália - Divulgação / Instagram

Publicado 01/02/2024 16:21

Rio - Próximo reforço do Vasco para a temporada, o volante Pablo Galdames se despediu do Genoa, clube italiano onde atuava antes de partir para o Cruz-Maltino. O chileno publicou um texto nas redes sociais agradecendo aos "Grifos" e seus torcedores pela sua passagem, apesar de curta.

"Obrigado Gênova por me permitir realizar meu sonho de jogar na Europa, por me abrir suas portas, por me permitir ser uma pequena parte de sua grande história no futebol mundial, foi realmente uma honra vestir a camisa vermelha e azul", diz um trecho do texto de Galdames.Galdames tinha contrato com o Genoa até o final da temporada europeia, em junho. Por isso e pelo fato de tanto o clube italiano quanto o Vasco pertencerem à 777 Partners, a negociação entre as duas partes foi facilitada. O Cruz-Maltino, entretanto, deve enviar uma compensação financeira aos "Grifos" pelo acordo.