Jogadores do Vasco reunidos no gramadoDivulgação/Vasco

Publicado 31/01/2024 20:17

Uberlândia - Novamente com equipe titular modificada para testes no início da temporada, o Vasco foi a campo nesta quarta-feira (31) no Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e decepcionou os torcedores mineiros. Com atuação abaixo do esperado, o Gigante da Colina foi derrotado pelo Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 0 em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Os gols do jogo foram marcados por Carlinhos, na primeira etapa, e Lucas Campos, já no fim do jogo.

Com o resultado, o Cruz-Maltino estacionou nos oito pontos somados e desperdiçou a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança e, de quebra, ficou fora da zona de classificação. O próximo compromisso será no domingo (4/2), contra o Flamengo, no Maracanã.

O jogo

Os problemas começaram antes mesmo de a bola rolar, com a saída de Vegetti da lista de titulares por conta de uma indisposição. Para a vaga do argentino, Rossi foi escalado e provocou a primeira mudança tática, com Rayan sendo deslocado para a função de centroavante.



Ainda buscando a formação ideal para a temporada, o Vasco, mais uma vez neste Cariocão, encontrou dificuldades na criação e demorou a entrar no duelo com o jogo característico de Ramón Díaz, buscando verticalidade e jogo rápido de transição. Em uma primeira etapa de muitas faltas (26, sendo 18 do Nova Iguaçu), foram poucas as chances no terço final para balançar a rede.



Ataque inoperante, e a defesa seguiu o mesmo caminho. Postado para um jogo rápido, o Nova Iguaçu aproveitou em seu melhor momento no jogo uma falha grave da zaga vascaína e abriu o placar aos 33 minutos. Maicon errou na saída de bola, chutando em cima de Yago, que, já dentro da área, só rolou para o centroavante Carlinhos tirar de Léo Jardim e abrir o marcador.



Assim como no empate com o Bangu, elenco e comissão técnica do Vasco desceram para o intervalo reclamando muito da arbitragem. O episódio da vez foi um suposto lance de cartão para Cayo Tenório, lateral-direito da equipe da Baixada Fluminense e revelado em São Januário, que ocasionaria expulsão.

Destaques em campo, mesmos problemas

Ramón Díaz promoveu alterações no intervalo e isso provocou ganho técnico ao Vasco com as entradas de João Victor, Payet e Lucas Piton, apontados como titulares. Até a parada técnica, na casa dos 25 minutos, no entanto, o Cruz-Maltino pouco conseguiu assustar o Laranjão.



Outrora descartado devido ao problema físico apresentado no aquecimento, Pablo Vegetti tirou o colete no banco de reservas e foi a campo. O Vasco cresceu com a entrada do centroavante argentino, levou perigo à meta defendida pelo goleiro Fabrício, mas não furou o bloqueio.



Atrás, os espaços apareceram e o Nova Iguaçu "fechou o caixão" aos 44 minutos. E com um golaço. De pé em pé, desde o meio-campo, o Nova Iguaçu tabelou pelo lado esquerdo até a bola parar nos pés do atacante Bill, na pequena área e livre de marcação. Foi o último ato no Parque do Sabiá, em Uberlândia.



Ficha técnica



Nova Iguaçu 2 x 0 Vasco



Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data e hora: 31/1 (quarta-feira), às 18h10 (de Brasília)

Arbitragem: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Fábio Ramos França



Gols: Carlinhos 33'/1ºT e Lucas Campos 44'/2ºT (NIG)



Cartões amarelos: Cayo Tenório e Gabriel Pinheiro (NIG)



NOVA IGUAÇU: Fabrício; Cayo Tenório (Yan Silva), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Esquerdinha; Fernandinho (Ronald), Igor Fraga, Xandinho e Yago (Sidney); Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Julião (Lucas Piton); Zé Gabriel, Praxedes e Serginho (Erick Marcus); Rossi (Vegetti), David (Payet) e Rayan. Técnico: Ramón Díaz.