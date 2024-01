Ramón Díaz, técnico do Vasco, poupará alguns titulares visando o clássico com o Flamengo - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 31/01/2024 15:00

Rio - O Vasco deseja manter a invencibilidade de dez anos sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (31), às 18h10. As equipes duelam em mais uma partida do Cruz-Maltino longe do Rio de Janeiro. Desta vez, o jogo será no Parque do Sabiá, em Uberlândia, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca.