Vasco foi recebido com festa em Uberlândia para jogo pelo Cariocão - Reprodução

Publicado 30/01/2024 19:44

Rio - Com muita festa e músicas tradicionais que embalam São Januário, o Vasco foi recebido em Uberlândia no fim da tarde desta terça-feira (30). A equipe irá enfrentar o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, no Parque do Sabiá, e foi recebida na cidade por dezenas de torcedores.

Apesar do clima, os jogadores não pararam para cumprimentar os fãs. O ônibus que levava a delegação passou escoltado pela Polícia Militar local e seguiu direto para o hotel.

O Vasco volta a atuar em Uberlância depois de aproximadamente 38 anos. Em 1986, o Cruz-Maltini fez um amistoso contra a equipe da cidade para celebrar o acordo pela contratação do atacante Vivinho.



No Campeonato Carioca, a equipe comandada pelo técnico argentino Ramón Díaz soma oito pontos em quatro jogos disputados (duas vitórias e dois empates) e ocupa a 4ª colocação antes do início da 5ª rodada. A bola rola para Vasco e Nova Iguaçu às 18h10 (de Brasília).