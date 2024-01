Luciano Rodríguez comemora gol marcado no jogo da seleção uruguaia pré-olímpica - Foto: Juan Carlos Hernandez / AFP

Luciano Rodríguez comemora gol marcado no jogo da seleção uruguaia pré-olímpicaFoto: Juan Carlos Hernandez / AFP

Publicado 30/01/2024 15:44

Rio - Alvo do Vasco desde o início da janela de transferências, o atacante Luciano Rodríguez não desembarcará em São Januário. De acordo com o "ge", o jogador do Liverpool-URU tem acerto encaminhado para se transferir ao Feyenoord, da Holanda.

Rodríguez era um dos principais desejos de Alexandre Mattos no mercado desde sua chegada ao Vasco. No entanto, a alta pedida dos uruguaios acabou afastando o jogador do Cruz-Maltino. Não houve nenhuma proposta oficial do time carioca, mas Mattos teve reuniões com os empresários do atleta.

O Feyenoord pode desembolsar até 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) pelo atacante, que serão divididos em 10 milhões de euros fixos e outros 3 milhões por variáveis. Além do time holandês, o River Plate também fez uma proposta, que foi recusada.

Luciano Rodriguez foi um dos destaques do Liverpool-URU na conquista do Campeonato Uruguaio, no ano passado, com nove gols em 34 jogos. Além disso, brilhou ao marcar o gol do título mundial Sub-20 do Uruguai na vitória por 1 a 0 sobre a Itália.