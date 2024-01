Em 2023, Vegetti marcou dez gols em 21 jogos com a camisa do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Em 2023, Vegetti marcou dez gols em 21 jogos com a camisa do VascoFoto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 30/01/2024 12:15

Rio - Peça-chave do ataque do Vasco , o argentino Pablo Vegetti ainda não mandou a bola para as redes em 2024 e pode igualar o maior jejum no clube. Até aqui, o camisa 99 entrou em campo em três oportunidades e não participou de gols. Ele, que foi um dos grandes responsáveis pela fuga do rebaixamento do Cruz-Maltino em 2023, busca marcar o primeiro deste ano contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (31), às 18h10, no Parque do Sábia, em Uberlândia.

O atacante de 35 anos chegou ao Vasco na segunda janela de transferências do ano passado. Desde então, o máximo que ficou sem balançar as redes foram quatro jogos seguidos, contra São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Internacional, pelo Brasileirão.

Na pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, Vegetti foi titular nos dois amistosos disputados pelo Vasco, atuando 84 minutos contra o San Lorenzo e 65 diante do Deportivo Maldonado. Em ambos, a equipe carioca venceu por 1 a 0, mas sem contar com participação direta do argentino.

Já pelo Carioca, o centroavante fez sua primeira partida no domingo (28), no empate em 2 a 2 com o Bangu. Mais uma vez, passou em branco.

No ano passado, Vegetti marcou dez vezes em 21 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo um dos principais personagens da arrancada do Vasco para fugir da zona de rebaixamento.

O clube, que renovou contrato com o argentino até o fim de 2025 , espera mais um bom desempenho dentro das quatro linhas ao longo desta temporada. O novo vínculo, inclusive, conta com aumento salarial e extensão automática ativada por uma meta: se o camisa 99 disputar ao menos 60% dos jogos do Vasco no ano que vem.

O Vasco ocupa a quarta posição na tabela da Taça Guanabara, com oito pontos. No momento, está atrás de Fluminense (10), Botafogo (9) e Boavista (9).