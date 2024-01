Vegetti renovou com o Vasco até o fim de 2025 - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 29/01/2024 16:14

Rio - O Vasco encaminhou, nesta segunda-feira (29), um acordo pela renovação do atacante Pablo Vegetti. O artilheiro cruz-maltino assinará novo vínculo com o time de São Januário até o fim de 2025. As informações são do site "ge".

No novo contrato, Vegetti terá uma cláusula de renovação automática. Caso o argentino entre em campo em pelo menos 60% dos jogos do Vasco em 2025, o vínculo será estendido até o fim de 2026.

Nos últimos dias, as partes esbarraram em um impasse por conta da pedida salarial de Vegetti , que desejava uma valorização. No entanto, o obstáculo foi superado e o Vasco conseguiu chegar a um valor considerado justo pelo atleta. Agora, resta apenas a assinatura do contrato.

Vegetti chegou ao Vasco no segunda semestre do ano passado e foi peça fundamental para que o time conseguisse ficar na Série A. Em 2023, foram 10 gols marcados em 21 jogos.