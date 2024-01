Alexander, goleiro do Vasco - Divulgação

Alexander, goleiro do VascoDivulgação

Publicado 29/01/2024 13:09

Rio - O Vasco acertou o empréstimo do goleiro Alexander, de 24 anos, para o Ypiranga. O jogador já embarcou para Erechim e o acordo deve ser anunciado nas próximas horas. A informação é do site "ge".

Alexander será cedido pelo Vasco ao time gaúcho até o fim da temporada. Ele tem contrato até setembro de 2025 com o Cruz-Maltino, que deseja lhe dar rodagem.

Com a chegada recente de Keiller, Alexander havia perdido mais espaço no Vasco. Atualmente, ele era a quarta opção da posição, atrás do ex-goleiro do Inter, do titular absoluto Léo Jardim e de Halls.

Alexander subiu aos profissionais do Vasco em 2019. No ano passado, foi emprestado ao Avaí, mas disputou apenas 11 jogos pelo clube catarinense.