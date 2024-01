Juan Sforza em campo pelo Newell's Old Boys - Divulgação/ Newells Old Boys

Juan Sforza em campo pelo Newell's Old BoysDivulgação/ Newells Old Boys

Publicado 28/01/2024 21:57

O negócio foi acertado em 5 milhões de dólares (R$ 24,6 milhões), além de mais um milhão (quase R$ 5 milhões) em caso de metas batidas, conforme informou o "ge". Os argentinos mantém 20% do lucro de uma possível venda futura

NEGOCIAÇÕES POR SFORZA

Anteriormente, a chegada de Juan Sforza ao Gigante da Colina era dada como certa até mesmo pelo técnico do Newell's Old Boys . Porém, o Vasco deixou a contratação em segundo plano, tendo o colombiano Cuéllar como primeira opção.

Por causa dos altos valores pedidos pelo Al-Shabab, o Vasco desistiu da contratação do volante e tornou o foco à promessa argentina . Assim, voltou as atenções para Sforza e fechou a contratação.

Juan Sforza, de 21 anos, é o capitão do Newell's Old Boys. Ele tem seis gols marcados e uma assistência em 113 jogos pelo times. Além disso, acumula convocações para as seleções de base da Argentina. Ele, inclusive, está no momento com a seleção argentina sub-23 na Venezuela, onde acontece o Torneio Pré-Olímpico.