Jair acertou jogador do Bangu durante disputa de bola e foi expulso - Reprodução de vídeo / GOAT

Publicado 28/01/2024 19:07

expulsou Jair aos quatro minutos de jogo e marcou pênalti de Medel aos 55 do segundo tempo.

O Vasco informou que enviou um ofício à Ferj na noite deste domingo (28), logo após o empate em 2 a 2 com o Bangu , em Brasília, pelo Campeonato Carioca. O motivo da insatisfação da SAF é o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano, quee marcou pênalti de Medel aos 55 do segundo tempo.

No documento, a diretoria vascaína fez dois pedidos à federação. Um deles é que o árbitro "nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco da Gama SAF, em qualquer função e/ou competição". Além disso, pede esclarecimentos sobre as marcações da arbitragem na partida.



O principal motivo de indignação foi a expulsão de Jair. O volante fez uma falta dura, mas era para cartão amarelo. Entretanto, Tarcizo não pensou duas vezes e deu o cartão vermelho, o que irritou muito os jogadores em campo. No fim do primeiro tempo, Gabriel Canela, que viria a marcar um dos gols do Bangu, fez falta parecida e só foi advertido com o amarelo.



EXPULSO!



Jair, do Vasco da Gama, recebeu cartão vermelho por essa chegada no jogador do Bangu.



Jogadores e membros da comissão técnica do Cruzmaltino ficaram revoltados com a arbitragem.



@CanalGOATBR pic.twitter.com/YC6XwW29r3 — Goleada Info (@goleada_info) January 28, 2024

Para piorar, o Campeonato Carioca não utiliza VAR na maioria dos jogos da Taça Guanabara, somente nos clássicos e a partir da semifinal.



O Vasco também não concorda com a marcação do pênalti que determinou o empate. No lance, Medel não visou a bola e foi apenas nas costas de Gabryel Freitas, que estava na área e caiu.