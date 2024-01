Bangu x Vasco foi disputado no Mané Garrincha, em Brasília - Fernando Silva / Bangu

Bangu x Vasco foi disputado no Mané Garrincha, em BrasíliaFernando Silva / Bangu

Publicado 28/01/2024 18:16

O Vasco teve Jair expulso injustamente nos primeiros minutos de jogo e encontrou muita dificuldade com a retranca do Bangu. Ainda teve Léo Jardim falhando feio e Payet brilhando com todo o seu talento, podendo garantir a vitória nos últimos minutos, em um lindo gol. Mas uma bobeira de Medel no fim fez o Bangu empatar de pênalti e garantir o empate em 2 a 2 no Mané Garrincha, em Brasília.

O técnico Ramon Díaz escalou uma formação ofensiva que pode vir a ser a titular do Vasco ao longo da temporada, mas não teve tempo de avaliar. Com apenas quatro minutos, Jair foi expulso num lance que era para cartão amarelo e o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano exagerou no vermelho (nesta fase o Carioca não tem VAR), prejudicando completamente a partida.



Até então, o Vasco pressionava e dava um calor no Bangu, tendo uma chance em cruzamento de Payet que Gabriel Leite pegou antes de a bola chegar a Vegetti. A enorme diferença técnica entre as equipes e a postura defensiva banguense permitiu ao Cruz-Maltino seguir com o domínio das ações, mas mal chegou com perigo, diante da irritação com a arbitragem e o nervosismo em campo.



E Ramón Díaz perdeu mais um titular ainda no primeiro tempo: Paulinho sofreu pancada no joelho direito e preocupa.

Vasco cresce no segundo tempo



O intervalo foi importante para o Cruz-Maltino se organizar e os jogadores se acalmarem. Parecia que era o Vasco quem tinha um a mais em campo, e não a menos. Mais objetivo, o time se encontrou nas jogadas pela esquerda entre Payet e Lucas Piton. A dupla se entrosou com algumas jogadas, até o francês arrancar, fugir da falta e tocar para o lateral cruzar para Praxedes abrir o placar.

Payet passou a comandar o time, com passes, lançamentos e cruzamentos, como o que fez Praxedes cabecear na trave ou ao deixar Rayan na cara do gol, mas não alcançou a bola. O jogo estava controlado, o Bangu não criava e só dera um chute de fora da área, até que Gabriel Canela arriscou de longe e Léo Jardim falhou feio, deixando a bola passar por baixo dele, aos 24.

O Vasco quase tomou a virada, com uma bola no travessão de Gabryel Freitas, e teve a sorte de, no lance seguinte, Felipe Soares levar o segundo cartão amarelo e ser expulso, aos 33. O jogo ficou aberto: Vegetti perdeu gol incrível, ao isolar na pequena área, e Léo Jardim salvou em chute de Cleyton.

No fim, o Cruz-maltino pressionou com cruzamentos até Payet marcar belo gol driblando os defensores, aos 53 do segundo tempo. Acabou? Não. Aos 55, Medel fez pênalti em Gabryel Freitas. João Victor cobrou e empatou de novo para o Bangu.

Bangu 2 x 2 Vasco



Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)



Gols: Praxedes, aos 2min do 2ºT (VAS); Gabriel Canela, aos 24min do 2ºT (BAN); Payet (VAS), aos 53 do 2ºT; e João Victor, aos 58min do 2ºT (BAN).

Cartões amarelos: Adsson, Felipe Soares, Bruno Tatavitto, Gabriel Canela, Victor Oliveira, João Victor (BAN); Vegetti, Praxedes, Medel (VAS).

Cartão vermelho: Jair (VAS), aos 4min do 1ºT; Felipe Soares (BAN), aos 33 do 2ºT.



Bangu: Gabriel Leite, Gabriel Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro. Adsson, Walney, Cleyton (Lorran) e Bruno Tatavitto (Gabryel Freitas); Gabriel Canela (Lucas Marreta) e Anderson Lessa (João Victor). Técnico: França Júnior.



Vasco: Léo Jardim, Rojas (Puma), João Victor, Medel e Lucas Piton; Jair, Paulinho (Praxedes (Rossi)) e Payet; David (Zé Gabriel), Erick Marcus (Rayan) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.