Juan Sforza acumula convocações para seleções de base da Argentina - Divulgação / Newell's Old Boys

Juan Sforza acumula convocações para seleções de base da ArgentinaDivulgação / Newell's Old Boys

Publicado 28/01/2024 16:00

Rio - Sem acordo por Cuéllar, o Vasco voltou a atenção para o jovem argentino Juan Sforza, do Newell's Old Boys. De acordo com o especialista em transferências César Luis Merlo, o Cruz-Maltino enviou nova oferta para selar a chegada do volante.

A ideia seria manter 20% do lucro de uma possível venda futura com o clube argentino. A proposta está sendo avaliada e, nos próximos dias, a decisão será tomada pelo jogador.

Anteriormente, a chegada de Juan Sforza ao Gigante da Colina era dada como certa até mesmo pelo treinador do Newell's Old Boys . Porém, o Vasco deixou a contratação em segundo plano, tendo o colombiano Cuéllar como primeira opção.

Por causa dos altos valores pedidos pelo Al-Shabab, o Vasco desistiu da contratação do volante e tornou o foco à promessa argentina. Agora, aguarda a definição do jogador.

Aos 21 anos, Juan Sforza é o capitão do Newell's Old Boys. Ele tem seis gols marcados e uma assistência em 113 jogos pelo clube. Além disso, acumula convocações para as seleções de base da Argentina.