Juan Sforza se destacou no Newell's e defende a seleção argentina pré-olímpicaReprodução de Instagram / @juan_sforza

Publicado 15/01/2024 11:26

Sforza está perto de ser mais uma contratação anunciada pelo Vasco para 2024. O técnico do Newell's Old Boys, Mauricio Larriera, confirmou a saída do volante argentino de 21 anos, que tem pelo Vasco para 2024. O técnico do Newell's Old Boys, Mauricio Larriera, confirmou a saída do volante argentino de 21 anos, que tem negociação encaminhada para chegar ao Cruz-Maltino.

"A venda do Sforza já está feita. A vida é ganhar e perder. É algo bom para ele e para o clube, é uma pena não poder tê-lo (à disposição)", afirmou o treinador após amistoso vencido pelo Newell's por 1 a 0 sobre o Peñarol, no Uruguai.



De acordo com a imprensa espanhola, a negociação entre os clubes gira em torno de 4 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jovem jogador. Sforza, que deve assinar por quatro anos, não participou do amistoso do clube argentino porque está com a seleção argentina pré-olímpica.

Com tudo acertado com o Newell's, a diretoria aguarda a confirmação da 777 Partners para fechar o negócio e anunciar mais uma contratação. O Vasco já tem três confirmadas: os zagueiros Rojas e João Victor, e o atacante David.

Outro nome que está certo é Adson, do Nantes. Os dois clubes já se acertaram e estão por detalhes para a assinatura do contrato.