Jovem de 21 anos jogou nas categorias de base do Fluminense - Matheus Lima / Vasco

Publicado 14/01/2024 19:32

Rio - O Vasco chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino pela renovação do empréstimo do meia Praxedes, que assina novo vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2024. A SAF comandada pela empresa 777 Partners pagará cerca de R$ 1 milhão pela negociação.

O jogador, com autorização da equipe paulista, viajou com o elenco comandado por Ramón Díaz enquanto as partes resolviam os detalhes burocráticos para a extensão do contrato. Por isso, em acordo, o jogador não entrou nos materiais divulgados pelo clube. As informações são do "ge".

As negociações se arrastaram pelo mês de dezembro devido ao ajuste de cláusulas e outras situações envolvendo a carreira do jogador, como um possível empréstimo para outro clube do grupo Red Bull, que tem o Leipzig na Alemanha e o Salzburg na Áustria.

Praxedes poderá deixar o Vasco no meio da temporada caso o Bragantino acerte sua venda para outro time. Há opção de compra no valor de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,1 na cotação atual).