Lucas Eduardo é o capitão da equipe sub-20 do Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 14/01/2024 14:03 | Atualizado 14/01/2024 15:42

Rio - Capitão do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o volante Lucas Eduardo foi atingido por uma garrafa após a eliminação do Cruz-Maltino com a derrota por 4 a 1 para o Vitória, no último sábado (13), no Estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos. Em carta publicada, o jogador disse ter sido vítima de racismo enquanto dava entrevista ao canal "sportv", do Grupo Globo.



Lucas Eduardo destacou que, além do sentimento frustrante após cair na segunda fase com uma goleada, teve, no dia de seu aniversário de 20 anos, a "derrota mais dolorosa" da carreira.



"Ao final da partida, alguns 'torcedores' atiraram uma garrafa em mim enquanto dava uma entrevista para explicar nosso infeliz resultado. Ao mesmo tempo em que eu falava, ouvi também gritos como: 'macaco'. No dia que tinha tudo para ser perfeito, o respeito e a alegria perderam para a violência e o ódio. E desta vez aconteceu comigo", disse o jogador.



Na carta publicada, o volante revelou que os insultos vieram por parte de torcedores do Vasco, clube marcado por sua história na luta de classes e contra o racismo no futebol.



"O Vasco é Gigante, com uma história linda de pioneirismo na luta pelo respeito. Para se dizer torcedor deste clube, é preciso entender esse valor. Acima de tudo, respeito a todos, independente de raça, opção e/ou religião", destacou Lucas.

Em nota divulgada neste domingo (14), o Vasco lamentou o episódio em São Paulo e confirmou início das investigações para punir os responsáveis.