Vasco fechou acordo de patrocínio máster por R$ 45 milhões por anoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 13/01/2024 19:45 | Atualizado 13/01/2024 20:46

Rio - Depois de rescindir com a Pixbet, o Vasco fechou acordo com outra casa de apostas para o principal espaço de patrocínio no uniforme. A empresa Estrelabet pagará à SAF R$ 45 milhões por ano, em um contrato de duas temporadas, em negociação que pode chegar a R$ 55 milhões anuais, em caso de metas cumpridas.

Os aditivos firmados na negociação serão disparados de acordo com a quantidade de clientes levados pelo clube à casa de apostas na internet. A Estrelabet também patrocina o time de basquete do Vasco. As informações são do site "ge".

O valor inicial de R$ 45 milhões já supera mais que o dobro do valor pago por ano pela Pixbet, de R$ 22 milhões. Para quebrar o acordo com a antiga patrocinadora máster, a 777 Partners irá desembolsar R$ 4 milhões. A marca, que estava no clube desde 2021, já foi retirada de todos os espaços de exposição previstos - como uniformes, site e placas de publicidade do clube.