Jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca serão transmitidos pelo SporTV e pelo PremiereLeandro Amorim/Vasco

Publicado 12/01/2024 19:59

Rio - O Vasco e o Grupo Globo firmaram um acordo pelos direitos de transmissão dos jogos do clube como mandante no Campeonato Carioca. A emissora carioca exibirá os duelos do Cruz-Maltino em casa no SporTV e no Premiere.

Com isso, o Grupo Globo garantiu que transmitirá pelo menos seis jogos do Vasco no estadual, inclusive o clássico com o Flamengo, na sexta rodada. O acordo também dá direito a eventuais confrontos na semifinal e final com mando do time de São Januário.

Veja a lista de jogos do Vasco no Campeonato Carioca que terão a transmissão no Sportv e no Premiere:

18/1 – Vasco x Boavista, às 19h30 (Primeira rodada)



25/1 – Vasco x Madureira, às 20h (Terceira rodada)



3/2 ou 4/2 – Vasco x Flamengo – Horário a definir (Sexta rodada)



7/2 ou 8/2 – Vasco x Audax – Horário a definir (Sétima rodada)



24/2 ou 25/2 – Vasco x Volta Redonda – Horário a definir (10ª rodada)



2/3 ou 3/3 – Vasco x Portuguesa – Horário a definir(11ªrodada)