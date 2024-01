Robert Rojas - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 12/01/2024 09:00 | Atualizado 12/01/2024 09:53

Rio - O Vasco anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do zagueiro Robert Rojas, de 27 anos. Nascido no Paraguai, o defensor era observado pelo Cruz-Maltino desde o ano passado. Ele, que pertence ao River Plate, foi emprestado até o fim de 2024.

O clube carioca será a quarta equipe na carreira de Robert Rojas. O zagueiro foi revelado pelo Guarani, do Paraguai, e também passou pelo Tigre, da Argentina, além do River Plate, que detém os direitos do defensor.

O paraguaio foi o segundo reforço oficializado pelo Vasco para a próxima temporada temporada. Além dele, o Cruzmaltino já anunciou a contratação do zagueiro João Victor, do Benfica.