PixBet é a patrocinadora com espaço máster no uniforme do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 12/01/2024 18:13

Rio - O Vasco encaminhou a rescisão de contrato com a empresa Pixbet, patrocinadora master do clube desde 2021. A 777 Partners, acionista majoritária da SAF, entende que o valor de mercado da parte mais nobre do uniforme está acima do acordo assinado e que a permanência na elite do Brasileirão faz diferença para buscar um novo acordo.

Com isso, o clube abriu negociações com a casa de apostas, que não acenou positivamente sobre a ideia de aumentar o valor. O Vasco tinha um contrato de cerca de 22 milhões de reais por ano entre 2023 e 2024.

A diretoria do Cruz-Maltino tem um novo parceiro engatilhado, este com valores dentro do cenário entendido como correto internamente, na casa dos R$ 35 milhões por temporada. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.