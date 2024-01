Pedro Ortega é patrocinador e diretor do projeto de basquete do Vasco no NBB - Reprodução/Redes sociais

Publicado 12/01/2024 19:25

Rio - O presidente do patrocinador do basquete do Vasco emitiu um comunicado nesta sexta-feira (12) criticando a punição recebida pela Comissão Disciplinar da Liga Nacional de Basquete (LNB). Pedro Ortega foi suspenso por quatro meses por conta de publicações nas redes sociais reclamando da arbitragem nos jogos do Vasco no NBB.

Após a derrota do Vasco diante do Pinheiros no dia 13 de dezembro, Pedro Ortega reclamou da arbitragem e da organização do NBB nas redes sociais. O presidente do patrocinador do Vasco chamou a organização da liga de "amadores" e acusou a arbitragem de "roubo" contra o Cruz-Maltino. Além disso, Ortega foi julgado por divulgar aposta esportiva antes do clássico contra o Botafogo.

"A liga quer me punir e me tirar do resto da temporada do NBB. Mas até aí, ok. O que eles não podem é tentar também me tirar como torcedor. Eu posso ir aos jogos sim, mas de arquibancada ou cadeira de quadra. Até mesmo dentro do meu camarote que fiz com meu dinheiro dentro de São Januário. Sou um fanático além do Vasco, que é minha paixão. Sou fanático pelo esporte em si, seja ele qual for", disse.



Pedro Ortega foi suspenso por quatro meses por conta das publicações criticando a liga e a arbitragem, além de receber uma multa de R$ 5 mil por divulgar aposta esportiva. O artigo 9º do NBB proíbe atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e membros da equipe de arbitragem de participarem de apostas em jogos da competição. Ele está suspenso de todas as atividades que envolvem a Liga.