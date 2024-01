Atacante Adson é o novo reforço do Vasco - Divulgação/Nantes

Publicado 11/01/2024 20:34

Rio - O Vasco acertou a contratação do atacante Adson, de 23 anos, que estava no Nantes, da França. O clube europeu aceitou a proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) e deu início à troca de documentos com a diretoria cruz-maltina.

A apresentação do novo reforço do Gigante da Colina ainda está sendo definida. O Vasco estuda a logística de encontro do jogador com o elenco comandado por Ramón Díaz, que está em Punta del Este, no Uruguai, em pré-temporada.

Revelado pelo Corinthians, Adson surge como oportunidade de mercado para reposição após venda de Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Adson disputou 114 jogos com a camisa do time paulista, marcou 13 gols e deu oito assistências, e foi negociado com o Nantes em agosto de 2023. Pelo clube francês, teve pouco espaço e entrou em campo em apenas oito oportunidades.