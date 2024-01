Adson foi revelado pelo Corinthians - Reprodução: Instagram/Adson

Adson foi revelado pelo CorinthiansReprodução: Instagram/Adson

Publicado 11/01/2024 15:20

Rio - O Vasco está interessado na contratação do meia-atacante Adson, ex-Corinthians. De acordo com informações do SBT, o clube carioca enviou uma oferta ao Nantes, da França, para ter o jogador de 23 anos em definitivo.

Adson tem as características priorizadas pelo Vasco na janela de transferências. Joga pelas pontas e é bastante dedicado nas questões táticas, assim como Gabriel Pec, que teve sua saída acertada nos últimos dias.

Revelado pelo Corinthians, Adson coleciona 114 jogos com a camisa do time paulista, com 13 gols marcados. Após temporadas de destaque pelo Timão, foi negociado com o Nantes, mas teve pouco espaço e disputou apenas oito jogos, sendo a maioria saindo do banco de reservas.