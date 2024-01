Payet postou foto que deixou os torcedores do Vasco impressionados - Reprodução de Twitter / @dimpayet17

Payet postou foto que deixou os torcedores do Vasco impressionadosReprodução de Twitter / @dimpayet17

Publicado 11/01/2024 13:15

Se Payet chegou no meio de 2023 e sofreu com a questão física e a adaptação, em 2024 participa desde o início da pré-temporada e sua forma física impressionou os torcedores do Vasco. O francês postou nas redes sociais uma foto durante um treino com a legenda "carregando", além de um emoji de pilha, e recebeu muitos elogios.



Muitos torcedores do Vasco viram um Payet "fininho" e "no shape" (em forma, em inglês). Já outros viram potencial para ele fazer um grande 2024, à altura da expectativa desde a sua contratação.



Confira alguns comentários de torcedores do Vasco

Se com a bateria 10% tá assim, imagina 100% (@VBorgess96) January 11, 2024 Tá no shape hein, papai?! — Dinastia Diaz no Vasco! (@jujubarosalina2) January 11, 2024

Se não for esse ano, não vai mais… O cara tá fisicamente (visualmente pelo menos) sinistro — Jose B. Jordan (@Jose_dosantos) January 11, 2024

Papo reto. Alguém se lembra de ter visto esse físico no Payet, seja em Marselha ou em Londres? O homem tá levando a sério, tá focado. — Lucɑs Mɑɾtins (@LucasMartins133) January 11, 2024