Savarino, ex-atacante do Atlético-MG - Divulgação

Savarino, ex-atacante do Atlético-MGDivulgação

Publicado 11/01/2024 09:30 | Atualizado 11/01/2024 09:53

Rio - O atacante Jefferson Savarino, de 27 anos, está perto de ser anunciado como reforço do Botafogo, porém, o Vasco poderia entrar na negociação para tentar atravessar a contratação. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Recentemente, o Cruz-Maltino levou a melhor sobre o Alvinegro e fechou a contratação de João Victor, ex-zagueiro do Benfica. Porém, naquela ocasião, o Vasco conseguiu superar a concorrência do rival por ter feito a melhor oferta ao clube lusitano. No caso de Savarino, outras questões, como a disputa da Libertadores pode pesar em favor do Botafogo.

Savarino foi um dos destaques do Atlético-MG na conquista do Brasileirão de 2021. No Galo, ele trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo, que foi quem indicou o nome do venezuelano para o time carioca.

Em sua última temporada na MLS, Savarino fez 11 gols e deu quatro assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake. Pelo Galo, foram 21 gols e 19 assistências em 99 jogos.