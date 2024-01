Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Carlos Gregório Jr/Vasco

Publicado 10/01/2024 14:38

Rio - O duelo entre Vasco e Bangu, marcado para o dia 28 de janeiro, acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A mudança no local do jogo, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, foi confirmada pela Ferj.

Inicialmente, a partida seria disputada em Moça Bonita, uma vez que o Bangu é o mandante do confronto. No entanto, as negociações para levar o jogo para a capital federal avançaram. O horário de 16h (de Brasília) foi mantido.

Pelo planejamento do Vasco, o jogo contra o Bangu deverá ser o segundo com o time principal, que está em pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. A estreia da equipe titular de Ramón Díaz deve acontecer na rodada anterior, contra o Madureira, em São Januário.

Com uma equipe B, o Vasco fará sua estreia no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro, contra o Boavista, em São Januário.