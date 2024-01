Ramón Díaz comanda treino do Vasco em Punta del Este - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Ramón Díaz comanda treino do Vasco em Punta del EsteFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 10/01/2024 15:56

Uruguai - Nesta quarta-feira, 10, o Vasco iniciou os treinos em Punta del Este, cidade no Uruguai onde dá continuidade à pré-temporada. Lá, o Cruz-Maltino também disputará a Serie Río de La Plata, um torneio amistoso que serve de preparação para os compromissos em 2024.

¡EMPEZÓ!



Início dos treinos em Punta del Este #VascoDaGama pic.twitter.com/recE8r5m2e — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 10, 2024

O primeiro adversário do Vasco será o San Lorenzo, da Argentina. As duas equipes jogarão no dia 18 de janeiro (quinta-feira), às 22h15. A partida terá transmissão do Star+.

Posteriormente, o Gigante da Colina encara o Deportivo Maldonado, do Uruguai. Os dois times se enfrentarão no dia 21 (domingo), às 21h30. O jogo também terá transmissão do Star+.