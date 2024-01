São Januário é o estádio do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 10/01/2024 19:59 | Atualizado 10/01/2024 19:59

Rio - Após atender todas as exigências dos Bombeiros, o Vasco conseguiu nesta quarta-feira (10) a liberação de São Januário, que estava parcialmente interditado desde o último dia 3. Com isso, o estádio poderá receber normalmente a estreia do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca, no dia 17, contra o Boavista.

A interdição parcial de São Januário se deu por problemas na arquibancada curva, que fica atrás de uma das balizas. Segundo os Bombeiros, que estiveram no estádio após uma denúncia anônima, o local apresentava "perigo sério e iminente risco de queda de acabamento e revestimento da arquibancada".

Nos últimos dias, o clube se manteve em contato com o comando-geral do Corpo de Bombeiros e apresentou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de uma engenheira. Com isso, não existem mais pendências.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou a liberação de São Januário.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informa que o estádio do Vasco da Gama, São Januário, havia sido interditado parcialmente, no dia 03 de janeiro, devido a possibilidade de queda de reboco da marquise na parte da social.



Nesta quarta-feira (10.01) houve a desinterdição, pois o clube apresentou um parecer técnico que atestou a segurança do público no setor".