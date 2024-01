Vasco treina no CT Moacyr Barbosa - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 10/01/2024 13:00

Rio - O Vasco começou a temporada de 2024 trabalhando em várias frentes. Além da necessidade de reforçar o elenco, a diretoria cruz-maltina também tem realizado obras para melhorar a estrutura do CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro.

Após participar do encontro dos clubes das Séries A e B na sede da CBF, Lúcio Barbosa, CEO da SAF, revelou que o Vasco separou um orçamento para realizar melhorias no CT Moacyr Barbosa na pré-temporada. O valor, no entanto, não contemplará obras amplas.

"Temos um planejamento, sim, que foi aprovado em dezembro. Já começamos a executar, já tem algumas alterações sendo feitas agora para quando o time retornar da pré-temporada. Vai ter muito investimento este ano", disse o CEO da SAF.

O Vasco realizou reforma no gramado dos dois campos do CT Moacyr Barbosa logo após o fim do Brasileirão. A 777 Partners tem, por determinação contratual, a obrigação de reformar o CT utilizado pelo profissional e pela base em Caxias.



Durante as negociações com a 777 Partners, o Vasco chegou a revelar que a conclusão das obras seria em junho de 2024. Porém, não existe previsão para o início. Um dos motivos da insegurança da dona da SAF em realizar grandes investimentos no CT Moacyr Barbosa seria o fato do terreno pertencer ao clube associativo.