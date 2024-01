Gabriel Pec - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 10/01/2024 11:34

Rio - O Vasco sacramentou a venda do atacante Gabriel Pec, de 22 anos, para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. O Cruz-Maltino irá receber 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48,9 milhões), porém, a transação poderá chegar até 11,5 milhões de dólares (cerca de R$ 56,31 milhões) se todas as metas forem batidas. As informações são do portal "GE".

O Vasco conseguiu manter 30% dos direitos de Pec. O Cruz-Maltino e o LA Galaxy agora trocam minutas para formular e assinar os contratos em definitivo. O jovem viveu seu melhor momento na carreira no ano passado, tendo recebido uma proposta do Nantes, da França.

Revelado na base do Vasco, Gabriel Pec se profissionalizou em 2019. Na última temporada, o atacante foi o artilheiro do Cruz-Maltino com 14 gols marcados em 50 partidas. No total, ele 170 jogos, anotou 26 gols e deu 14 assistências.