João Victor, do Vasco, em São JanuárioFoto: Leandro Amorim/ Vasco da Gama

Publicado 10/01/2024 17:14

Rio - Primeiro reforço para a temporada 2024, o zagueiro João Victor destacou a felicidade por estar no Vasco. Em entrevista publicada pela Vasco TV nesta quarta-feira, 10, ele destacou que o Cruz-Maltino é um dos maiores clubes do Brasil e mostrou confiança por um "ano maravilhoso".

"Estou muito feliz por estar aqui. Tenho certeza que vai ser um ano muito abençoado, um ano de muitas vitórias e espero que de muitos títulos. Fiquei muito feliz porque é um grande clube, um dos maiores do Brasil. Tenho certeza que vai ser um ano abençoado, a torcida vai nos apoiar como apoiou ano passado e vai ser um ano maravilhoso", disse João Victor.

O Gigante da Colina anunciou a contratação do zagueiro no dia 31 de dezembro de 2023. Na última sexta, ele visitou São Januário e conheceu o Espaço Experiência, local interativo dentro do estádio que conta com recursos multimídia e informações históricas do clube.

"Em relação ao Vasco, claro que eu já sei de muitos jogadores ídolos que passaram por aqui, grandes jogadores no cenário brasileiro e mundial. Então, o Vasco é uma equipe muito conhecida não só no Brasil como fora também. Quando eu falei para os meus companheiros que vinha para o Vasco, eles falaram ‘boa sorte, é um grande clube’. É uma oportunidade única para mim de estar vindo pra cá e vestir essa camisa", afirmou o zagueiro.

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE JOÃO VICTOR:

Contratado ao Benfica, João Victor assinou contrato por cinco anos Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Torcida vascaína

"Sem dúvida, a torcida é muito apaixonada, uma torcida que acolhe o jogador, que cobra no momento que tem que cobrar, mas é uma torcida que tem mais virtudes do que qualquer outra coisa".

Amizade com Lucas Piton

"Começou no Corinthians, é um grande amigo meu. A gente praticamente subiu junto da base. Eu, ele e o Mantuan, que hoje não está mais no Brasil. Somos muito amigos, de frequentar a casa, de família e tudo mais. E antes de vir para cá, ele também não sabia, foi algo bem sigiloso, ninguém praticamente sabia, apenas eu e meus empresários. Perguntei para ele como estava o clube, se estava tudo certinho, e ele falou: 'o clube é maravilhoso, você vai amar esse lugar, Rio de Janeiro é maravilhoso, a torcida é apaixonada pela gente'. Só foram coisas positivas. Não tinha como recusar um convite desses".