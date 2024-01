David Terans está de saída do Athletico-PR - Divulgação / Athletico-PR

Publicado 10/01/2024 10:30 | Atualizado 10/01/2024 10:35

Rio - Sem espaço no Pachuca, do México, o atacante uruguaio David Terans, de 29 anos, teria sido oferecido ao Vasco. O jogador, que defendeu o Athletico-PR, deseja um retorno ao futebol brasileiro em 2024. As informações são do jornalista uruguaio Pablo Hobinchet, da rádio "El Timbre".

Além do Cruz-Maltino, outros clubes brasileiros como Palmeiras, Grêmio e Athletico-PR também teriam interesse em Terans. Além do Peñarol, clube do seu país. Com a camisa do Pachuca, o jogador entrou em campo em apenas 12 jogos e não fez gols.

No futebol brasileiro, Terans teve passagens diferentes por dois clubes. No Atlético-MG, o uruguaio pouco jogou e acabou voltando ao futebol uruguaio. Já no Athletico-PR viveu grandes momentos, tendo sido campeão da Sul-Americana em 2021 e vice da Libertadores no ano seguinte.

Além dos clubes brasileiros, o atacante, de 29 anos, também atuou por Rentistas, Danúbio e Penãrol, todos clubes uruguaios, e passou pelo Santiago Wanderers, do Chile.