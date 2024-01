Cria da base do Vasco, Figueiredo tem contrato com o clube até o final de 2026 - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 09/01/2024 10:43

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira (9), que o atacante Figueiredo, de 22 anos, foi emprestado ao Coritiba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro neste ano. Ele ficará no clube paranaense até o final de 2024.

O Vasco da Gama informa o empréstimo do atacante Figueiredo ao Coritiba até o final de 2024.



O Vasco deseja todo sucesso ao atleta, que chegou ao clube ainda nas categorias de base, e tem mais de 100 jogos pela equipe profissional.



Além do Coritiba, outros clubes também haviam demonstrado interesse na chegada de Figueiredo. Cuiabá e Goiás também sondaram a situação do atacante, além de times do exterior. Entretanto, o Vasco acertou o empréstimo do jovem ao Coxa.



Cria da base do Cruz-Maltino, Figueiredo tem contrato até o fim de 2026. Ele foi peça importante no acesso à Série A em 2022, mas foi pouco aproveitado no ano passado e disputou apenas 22 partidas, sem nenhum gol marcado.