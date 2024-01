Capasso em treinamento pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Capasso em treinamento pelo VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2024 19:32

Rio - O zagueiro Capasso não viajará com elenco principal do Vasco nesta terça-feira (9) para Punta del Este, no Uruguai, onde a equipe realizará pré-temporada. O defensor ficará à disposição para disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca e recuperar ritmo de jogo, já que perdeu parte da última temporada por lesão. A informação foi dada pelo site "ge".

Além de Capasso, o Vasco também não contará com o atacante Luca Orellano, que pediu para deixar o clube , e o volante De Lucca, que vive situação parecida com a do zagueiro e deve estar à disposição nas primeiras rodadas do estadual. Já Gabriel Pec e Marlon Gomes estão com a seleção brasileira pré-olímpica e também não irão ao Uruguai.

Veja a lista do jogadores que viajarão para o Uruguai:

Goleiros: Léo Jardim, Halls, Pablo

Laterais: Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton e Julião

Zagueiros: Medel, Maicon, João Victor, Léo e Rojas

Volantes: Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair e JP

Meias: Payet, Paulinho e Praxedes.

Atacantes: Vegetti, David, Rossi, Erick Marcus, Serginho, Rayan

Veja a lista dos que ficam para os primeiros jogos do Carioca:

Goleiros: Alexander

Zagueiros: Miranda, Capasso e Zé Vitor

Volantes: Barros, De Lucca e Rodrigo

Meia: Marlon Santos

Atacante: Orellano