Gabriel Pec comemora gol marcado na vitória do Vasco sobre o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

Gabriel Pec comemora gol marcado na vitória do Vasco sobre o FluminenseLeandro Amorim / Vasco

Publicado 07/01/2024 19:38

Rio - Gabriel Pec aceitou a proposta do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e pode deixar o Vasco. Os dois clubes, agora, esperam acertar tudo e finalizar o negócio. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Lucas Tanaka.

O Vasco, vale lembrar, gostou dos valores oferecidos . A oferta dos norte-americanos foi de 10,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 51,3 milhões na cotação atual).

Profissional desde 2019, Gabriel Pec viveu em 2023 a melhor temporada no futebol. O atacante entrou em campo em 50 partidas, fez 14 gols e deu cinco assistências.

"Foi um ano bem intenso, de muito aprendizado. Gostaria de agradecer a Deus, pois é Ele que me sustenta todos os dias. Muito feliz pela temporada que fiz em 2023. Ano passado pude contribuir com o acesso e agora ajudei também nessa volta por cima no Brasileiro. A gente nunca se abalou, jamais deixou de acreditar. A gente trabalhou firme, não deixou o externo influenciar no interno e graças a Deus conseguimos o objetivo", disse Gabriel Pec, à "VascoTV", no fim do ano passado.