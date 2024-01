Bandeira do Vasco em São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/01/2024 19:53

Rio - Neste sábado, 6, o Vasco anunciou que a CazéTV transmitirá os jogos do time como mandante no Campeonato Carioca de 2024. Assim, os telespectadores assistirão às partidas como mandante do Cruz-Maltino de graça no YouTube.

"É ELE ALI?! Vai ter VasCazéTV novamente esse ano! O Vasco da Gama e a CazéTV anunciam que os jogos do Carioca 2024, com mando do clube, serão transmitidos gratuitamente no YouTube. Fica ligado e vem curtir com a gente!", escreveu o Vasco, por meio das redes sociais.

Esta parceria, vale destacar, não vem de hoje. No ano passado, o Cruz-Maltino também havia fechado parceria com a CazéTV para transmissão dos jogos do time como mandante naquele Estadual.

O Gigante da Colina estreia no Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro (quinta-feira), às 19h30, contra o Boavista, em São Januário. A partida é válida pela primeira rodada do Estadual. Como o Vasco é mandante, o jogo terá transmissão da CazéTV.