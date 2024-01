Vasco ficou apenas no empate com o Macapá na estreia da Copinha 2024 - Divulgação/Vasco

Publicado 05/01/2024 17:11 | Atualizado 05/01/2024 17:15

São Paulo - Foi com tropeço a estreia da garotada do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, maior torneio de base do país. Nesta sexta-feira (5), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, na sede de Guarulhos, o Cruz-Maltino, sem muito brilho, saiu na frente e levou o empate no final, ficando apenas no 1 a 1 com o modesto Macapá.

Com o resultado, o anfitrião do Grupo 29, Flamengo-SP, ficou isolado na liderança após golear o Potyguar

Seridoense pelo placar de 4 a 0.

O Vasco não demorou para abrir o marcador no "Ninho do Corvo", casa do Flamengo de Guarulhos. Logo no primeiro minuto de jogo, Victor Manoel recebeu pela direita e cruzou sem encontrar um companheiro dentro da área. O goleiro Ronaldo, do Macapá, no entanto, errou no encaixe da bola e mandou contra a própria meta protagonizando um "frangaço".

A equipe comandada por William Batista - que chegou a ser técnico interino da equipe principal na Série B em 2023 - não empilhou grandes chances ao longo do jogo e foi punida aos 40 minutos da segunda etapa. Após jogada pela direita e chute cruzado na pequena área, Jeremias escorou e tirou do alcance do goleiro Lecce.

O próximo adversário do time carioca será o Potyguar Seridoense, na segunda-feira (8), às 15h15 (de Brasília), precisando de uma vitória para não se complicar na luta pela classificação ao mata-mata.