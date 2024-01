João Victor, do Vasco, em São Januário - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 05/01/2024 14:58

Rio - A manhã desta sexta-feira, 5, foi especial para João Victor. O zagueiro vestiu a camisa do Vasco e visitou São Januário. O Cruz-Maltino registrou a ida do defensor ao estádio. Confira abaixo:

O João Victor está em casa! #VascoDaGama pic.twitter.com/xNVZCWf9Hr — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 5, 2024

Lá, João Victor também conheceu o Espaço Experiência. Este é um local interativo dentro do estádio que conta com recursos multimídia e informações históricas do clube.