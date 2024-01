Fernando Leite é o novo gerente de sedes da SAF do Vasco - Divulgação

Fernando Leite é o novo gerente de sedes da SAF do VascoDivulgação

Publicado 04/01/2024 14:23

Rio - O Vasco acertou mais uma contratação, desta vez para a parte de gestão da SAF. Fernando Leite, que estava no Cianorte, do Paraná, assumirá o cargo de gerente de sedes. O novo executivo do Cruz-Maltino está a caminho do Rio de Janeiro e deve ser anunciado nos próximos dias.

Fernando Leite trabalhava no Cianorte como gerente de futebol. Nas redes sociais, o clube informou que a oportunidade é considerada "única" para a carreira do profissional, de 49 anos. Na SAF do Vasco, ele cuidará de toda a parte estrutural, como os centros de treinamentos e o estádio de São Januário. As informações são do site "ge".

O novo integrante da diretoria do Vasco teve a primeira experiência no futebol em 2008, no Nacional-PR. Entre 2012 e 2015 esteve no Paraná Clube, e depois passou por Londrina, Paysandu, Cascavel, Náutico, Brasil de Pelotas, Portuguesa, Floresta-CE e Oeste-SP, até chegar ao Cianorte, em 2023.

A chegada de Fernando na SAF comandada pela 777 Partners faz parte do processo de reestruturação do clube em todos os seus departamentos.