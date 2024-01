Goleiro Halls foi revelado nas categorias de base do Vasco - Arquivo Pessoal

Publicado 02/01/2024 13:10

Rio - Sem ter feito o investimento pela permanência do goleiro Ivan, a diretoria do Vasco rejeitou propostas pelo jovem Halls, terceiro homem da posição em 2023. O jogador, de 24 anos, foi alvo de quatro clubes ao fim da temporada, mas conta com prestígio interno e deve ser reserva imediato de Léo Jardim.

Halls disputou três partidas em 2023, todas pelo Campeonato Carioca, e soma outros quatro jogos na lista de relacionados no Brasileirão. Ao todo, são seis duelos pelo Gigante da Colina desde sua promoção aos profissionais. O goleiro já rodou por clubes como Boa Esporte (MG) e Náutico, também somando três partidas em cada um.

O Vasco via em Ivan um nome com potencial para a sequência do projeto da SAF, mas considerou alto o valor a ser pago para o reserva de Léo. Ele, que deixou o clube no último dia de 2023, entrou na mira de América-MG e Internacional. As informações são da "Itatiaia".

Para acionar a cláusula, o arqueiro precisaria atuar em mais de 30 jogos, com pelo menos 45 minutos. A quantia girava em torno de R$ 15 milhões por 90% dos direitos ligados ao Corinthians.